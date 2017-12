Minardi e Jordan querem português A escuderia italiana Minardi e a britânica Jordan ofereceram ao piloto português Tiago Monteiro, vice-campeão este ano da categoria World Series, uma vaga na temporada de 2005 da F-1. "Temos propostas muito concretas de Minardi e Jordan, e trabalharemos para tentar reunir o orçamento necessário", disse o piloto à revista "Expresso", que chegou às bancas neste sábado. A publicação assegura que as duas escuderias vão propor ao português uma vaga como piloto oficial ou de testes, uma função que ele já fez na Minardi. Além disso, a "Expresso" afirma que, para poder entrar na Fórmula Um, Monteiro precisará reunir um orçamento de cerca de 10 milhões de euros, e por isso começou a entrar em contato com o governo português. No entanto, caso não entre na F-1 no ano que vem, o português pode chegar à categoria por outra via: estuda acordo com uma equipe patrocinada pelo milionário russo Alex Shnaider, que pode estar funcionando em 2006.