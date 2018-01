Minardi pode não correr na Austrália O australiano Paul Stoddart, proprietário da equipe Minardi, ameaça ir à justiça se a FIA o proibir de utilizar, na abertura do campeonato, em Melbourne, dia 6, o carro do ano passado. Stoddart sequer fez como a Ferrari, que adaptou o modelo de 2004 às regras de 2005, como aerofólio dianteiro mais alto, o traseiro maior e mais próximo do carro, dentre outras alterações. A Minardi pretende estrear seu modelo 2005 na quarta etapa da temporada, em Ímola, dia 24 de abril. "Todos as equipes concordaram com minha requisição, menos a Ferrari", disse Stoddart. O presidente da FIA, Max Mosley, declarou que a Minardi pode ser impedida de correr se não houver aprovação unânime. "Nesse caso iremos discutir o caso na Corte do Estado de Vitória", onde se encontra Melbourne", afirmou Stoddart, natural da cidade.