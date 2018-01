Minardi pode substituir Tarso Marques A Minardi levou às pistas nesta quinta-feira um novo piloto para realizar os testes da escuderia italiana. Trata-se do malaio Alex Yoong, que iniciou hoje em Mugello, os preparativos para o GP da Inglaterra, dia 15, no circuito de Silverstone. A atitude da Minardi ameaça a permanência do brasileiro Tarso Marques como piloto da equipe. Segundo um site especializado em Fórmula 1, os dirigentes devem substituir Marques por Yoong antes do final da temporada 2001. Yoong corre atualmente no Fórmula Nippon japonesa. Tarso Marques é o último colocado na classificação geral do Mundial de Pilotos 2001, sem pontos marcados.