Minardi poderá não correr em Melbourne A participação da Minardi no Grande Prêmio da Austrália - prova de abertura do Mundial de F-1 da temporada 2005 que será disputada neste final de semana em Melbourne - ainda não está assegurada. Até esta quarta-feira, a equipe do australiano Paul Stoddart, ainda dependia da Ferrari para ser autorizada a correr com o carro do ano passado, contrariando o regulamento da competição. Stoddart alega não ter dinheiro para adaptar seu PS04 ao regulamento deste ano e ainda construir um carro novo. Por isso pediu para aos chefes de todas as equipes assinarem documento concordando com sua solicitação de usar o velho, mesmo que fora do regulamento. "Oito concordaram, menos um, a Ferrari. Perguntei a Todt (Jean) a razão e ouvi que era porque eu apenas tenho criticado a Ferrari nos últimos três meses," disse. "Eu não me iludo. Da maneira como as coisas estão caminhando, dificilmente poderemos correr domingo?, acrescentou o dirigente. ?A questão não é esportiva, até porque não somos concorrência para a Ferrari. Jean Todt sabe que precisamos da concordância dele e ele próprio já me disse que não teremos?, finalizou. Oficialmente, Jean Todt assegura que esse é um problema da FIA. ?Não somos nós que temos de decidir se a Minardi respeita as regras e pode participar?, explicou o porta-voz da Ferrari, Luca Colajanni. A Minardi pretende usar o carro 2005 no Grande Prêmio do Bahrein, na primeira semana de abril.