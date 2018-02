Minardi resolve correr com carro 2005 A Minardi resolveu retirar a ação na justiça e vai correr com o carro de 2005 no Grande Prêmio da Austrália. A escuderia italiana voltou atrás e já apresentou neste sábado pela manhã (em Melbourne, na Austrália) os carros com as especificações da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) para verificação. Paul Stoddart, dono da escuderia, retirou a ação para evitar prejuízos maiores devido a uma disputa com a entidade máxima da categoria.