Minardi tenta acordo com milionário russo A notícia saiu na mídia inglesa: Paul Stoddart, sócio da Minardi, estaria convencendo o milionário russo Roman Abramovich, explorador de poços de petróleo, a investir na sua equipe. Nesta quinta-feira o simpático australiano confirmou a história: "Procede. Ele nos visitou, seu filho sentou no nosso carro e até simulamos um pit stop, apenas com troca de pneus, com ele no cockpit." Abramovich estuda onde colocar seu dinheiro na Fórmula 1. Recentemente adquiriu o time inglês de futebol Chelsea.