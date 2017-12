Minardi terá novo patrocínio na F-1 O anúncio feito pela Minardi nesta quarta-feira de que terá um novo patrocinador a partir da próximo GP explica a troca de pilotos na equipe. Trata-se da companhia malaia Magnum Corporation Berhad. Na segunda-feira, a escuderia italiana decidiu trocar o irregular piloto brasileiro Tarso Marques pelo malaio Alex Yoong. Tudo indica que o substituto já corra no GP da Itália, dia 16 de setembro. O proprietário Paul Stoddart assinou contrato com o diretor-executivo da Magnum, Lim Teong Leong. Ele afirmou que está muito feliz de ter um piloto malaio em uma equipe como a Minardi. ?Quero desejar boa sorte a Minardi e ao nosso querido Yoong?, disse. A troca de pilotos não deve tirar a equipe da última colocação no Mundial de Equipes 2001. A Minardi ocupa a 11ª e última colocação, com nenhum ponto registrado.