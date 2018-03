Minardi teve até torcida dos rivais Considerada a pior equipe da Fórmula 1, a Minardi deixou nesta sexta-feira de ser o ?patinho feio? da categoria. Com a ajuda da clima e do novo regulamento, seus dois pilotos surpreenderam e foram os mais rápidos no treino pré-classificatório para o GP da França. E teve, inclusive, muita gente que torceu por Jos Verstappen e Justin Wilson. "Torcemos nos boxes pela Minardi", revelou Michael Schumacher, que foi apenas o 11º colocado no treino. "Vai, vai, dizíamos, queria ver os dois carros de Paul Stoddart na frente. Ano passado, ele permitiu usar sua Minardi de dois lugares para fazer minha esposa (Corinna) sentir um pouco das emoções da Fórmula 1." Como ainda não marcaram pontos no campeonato, os pilotos da Minardi foram um dos últimos a entrar na pista. Com isso, a encontraram já quase seca, enquanto os primeiros tiveram que enfrentar as poças d?água por causa da chuva que caiu em Magny-Cours antes do treino. Aí, Jos Verstappen conseguiu o primeiro lugar. Justin Wilson teve o segundo melhor tempo, mas foi desclassificado por seu carro estar acima do peso permitido. De qualquer maneira, a clasificação dos dois agitou o dia. "Em Nurburgring, eles foram prejudicados. É justo que aqui eles fiquem com a vantagem", disse Rubens Barrichello ao comentar a liderança dos pilotos da Minardi no treino. Nesta sexta, o brasileiro foi apenas o 10º colocado. "Seria ótimo se a Minardi fizesse primeiro e segundo amanhã", afirmou o presidente da FIA, Max Mosley, que criou o novo regulamento da F1. Afinal, neste sábado, das 9 às 10 horas (horário de Brasília), acontece o treino que define o grid de largada para a 10ª etapa da temporada - a Globo transmite ao vivo. A previsão indica melhora do tempo para sábado e domingo.