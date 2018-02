Minardi vai à Justiça e disputa treino A Minardi do holandês Christijan Albers e do austríaco Patrick Friesacher poderão participar neste sábado dos treinos livres e de classificação do Grande Prêmio da Austrália graças à decisão do juiz Justice Hapersberger, do Tribunal Supremo do Estado de Vitória. O proprietário da escuderia, o australiano Paul Stoddart, recorreu à Justiça comum devido à decisão dos comissários técnicos do GP da Austrália de não autorizar a participação da equipe na prova porque os carros não estavam de acordo com as regras para a temporada de 2005 e por razões de segurança. O juiz do Estado de Vitória autorizou a participação da Minardi nos treinos deste sábado com os carros da temporada passada e, à tarde, ouvirá os argumentos do representante da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) antes de dar seu veredicto final. O porta-voz da FIA, Richard Wood, disse que a decisão de Paul Stoddart de recorrer à Justiça comum abre um precedente muito grave e que a Minardi não conta com o apoio das outras equipes. A Ferrari e a Red Bull se opuseram à participação da Minardi fora do regulamento. Flavio Briatore, diretor da Renault, criticou essa possibilidade.