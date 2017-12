Minassian desaponta Ganassi na F-Indy Proprietário de uma das melhores equipes da F-Indy, o experiente Chip Ganassi festeja uma escolha certa e amarga uma opção errada na definição dos pilotos de sua equipe para esta temporada. Ele está bastante satisfeito com o brasileiro Bruno Junqueira, mas já começa a dar sinais de arrependimento por ter contratado o francês Nicolas Minassian. Ganassi optou por trabalhar com dois pilotos jovens nesta temporada e contratou justamente o campeão (Bruno) e o vice (Nicolas) da F-.3000 Internacional em 2000. Isso espantou donos de equipes e analistas, mas o dirigente garantiu que sabia o que estava fazendo. "Gosto de trabalhar com os melhores e fui buscar no mercado o que há de melhor??, disse à epoca. No entanto, seis corridas (cinco pelo campeonato da Indy e as 500 Milhas de Indianápolis, válida pela IRL) já serviram para mostrar que nem tudo saiu como ele queria. Bruno vai relativamente bem. Está em 10º lugar no campeonato com 23 pontos, adaptou-se rapidamente aos ovais (fez, inclusive, a pole em Nazareth, primeira corrida neste tipo de circuito que disputou), teve boa participação nas 500 Milhas (foi quinto) e na última corrida da Indy, em Milwaukee, obteve seu melhor resultado, um quarto lugar. Em contrapartida, Minassian não se acha. Nos treinos, tem sido lento, a ponto de não ter ido além do 14º lugar em grids de largada até agora. Nas corridas, vive a cometer equívocos, alguns graves como a fechada que resultou na batida com Christian Fittipaldi no domingo passado. "Tenho errado muito??, reconheceu o francês. Nos bastidores da Indy, comenta-se que Chip Ganassi já está pensando em trocar o francês por outro piloto em 2002. Mas Minassian, como formação no automobilismo europeu, espera "reagir?? a partir de agora, principalmente nas próximas corridas, que ocorrem em circuitos de rua ou mistos. Confiante também está Bruno. Ele mantém o discurso de que 2001 é, para ele, um ano de aprendizado. Mas não consegue disfarçar o otimismo com que encara o próximo GP, dia 17, nas ruas de Detroit, que ele não conhece. "Vou aprender sobre o circuito nos dois treinos de sexta-feira. Mas não encaro isso como uma dificuldade muito grande. Normalmente, aprendo os circuitos rapidamente.??