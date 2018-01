Mineiros brigam pelo título na Cart Um mineiro conservador e um agressivo. Assim será a briga entre Cristiano da Matta e Bruno Junqueira na reta final da Cart. A cinco provas do fim da temporada ? a próxima será dia 14, na Inglaterra ?, a briga pelo título deve mesmo ficar entre os dois brasileiros. Cristiano lidera com 175 pontos, contra 123 de Bruno. O terceiro colocado, o escocês Dario Franchitti (106), jogou a toalha depois do GP de Denver, domingo, que não completou. A desvantagem de 52 para o conterrâneo obriga Bruno a atacar. ?Cristiano está sendo muito consistente. Mas eu penso que qualquer coisa é possível. O que tenho de fazer é trabalhar duro e buscar vitórias??, afirma Bruno, piloto da Chip Ganassi, ganhador em Denver. Essa pressão Cristiano não sofre. Numa matemática simples, quatro quartos lugares e um sexto lhe darão o título, mesmo que Bruno conquiste os 115 pontos possíveis nas etapas restantes, hipótese pouco provável. ?Só não podemos relaxar. Temos de continuar competitivos?, diz o piloto da Newman-Haas. Nos últimos dois anos, o campeão da Indy foi brasileiro: Gil de Ferran.