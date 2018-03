Mineiros mantêm domínio na Cart O pão de queijo continua sendo o principal atrativo da temporada de F-Indy/Cart. Nesta sexta-feira, o mineiro Cristiano da Matta fez o melhor tempo no treino oficial para o GP de Toronto, seguido pelo conterrâneo Bruno Junqueira. Detalhe: os dois fizeram dobradinha nas duas últimas etapas, em Portland e Chicago, e estão na frente da classificação. Cristiano tem 96 pontos com o ponto extra ganho nesta sexta-feira e Bruno está com 70. Cristiano dominou amplamente o primeiro treino no circuito de rua de Exhibtion Place, que recebe a oitava etapa da temporada. Mesmo batendo no fim da sessão, fez um tempo tão bom que já saiu do carro com a certeza de que não seria superado. Cravou 58s487 na pista de 2.824 metros, média de 173,847 km/h. ?Cheguei aqui um pouco receoso porque no ano passado nossa pior corrida de rua foi nesta pista. Mas já no treino da manhã percebi que nosso acerto está bom?, disse Cristiano. Sobre a batida no muro, ele reconheceu que deu uma ?desgarrada? e não teve tempo de consertar. Para o piloto da Newman-Haas, a sessão desta sexta-feira foi bastante produtiva. Pelo ponto extra e por garantir um lugar na primeira fila do grid de largada, independentemente do resultado do treino deste sábado ? este ano o regulamento dá esse benefício ao piloto mais rápido na sexta-feira. ?Todo ponto é importante e aqui, onde é difícil ultrapassar, largar na primeira fila pode ser crucial.? Esse é o desafio de Bruno neste sábado: conseguir um lugar na primeira fila, algo que só será possível se fizer a pole. ?Meu carro estava bem acertado no começo do treino, mas depois fizemos uma mudança que não deu certo. De qualquer maneira, não daria para superar o Cristiano. Por isso, tenho de tentar a pole e, na corrida, largar na frente. Senão, fica difícil passar?, disse o piloto da Chip Ganassi, que nesta sexta-feira fez 58s724, média de 173,146 km/h. O canadense Paul Tracy, da Green, marcou o terceiro tempo (58s953), seguido pelo sueco Kenny Brack, da Chip Ganassi (58s984). O brasileiro Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, ficou em 7º (59s082), e Tony Kanaan, da MoNunn, em 10º (59s379) entre os 18 pilotos na pista. Neste sábado, das 14h45 às 15h45, ocorre a segunda sessão classificatória. A corrida, domingo, tem largada prevista para as 14h30, horário de Brasília.