Mingione indeciso sobre Dacar 2003 Luiz Mingione, campeão do Rali Paris-Dacar na categoria Superprocdution para motos 250cc, não sabe se vai participar da próxima edição da prova. ?Ainda estou curtindo o resultado (estreante, foi o melhor brasileiro), mas para voltar no ano que vem preciso conseguir patrocínio.? Segundo o piloto, maior que a dificuldade do rali foram os problemas técnicos e políticos enfrentados para disputá-lo.