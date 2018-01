Mitsubishi Cup começa em Ribeirão A temporada 2003 do rali Mitsubishi Cup de Velocidade começa neste sábado, em Ribeirão Preto, com várias novidades, entre elas a participação do piloto Paulão Gomes, quatro vezes campeão da Stock Car. A primeira etapa da competição vai ser realizada em uma fazenda localizada no quilômetro 286 da Via Anhangüera. ?Será uma experiência totalmente nova para mim, e estou bastante animado?, disse o ?cinquentão? Paulão, que conquistou 14 títulos em diferentes categorias do automobilismo brasileiro. A etapa de Ribeirão Preto começa às 9 horas. Serão disputadas três baterias - a primeira com percurso desconhecido dos pilotos ?, em um circuito fechado, cada uma com 27,5 km e duração média de 30 minutos. A prova vai ser realizada em terreno com pedras soltas, buracos, piso de terra batida e areia, entre outros. Os competidores terão de enfrentar trechos travados e outros de média e de alta velocidades. Nesta primeira etapa, participarão do rali todas as versões da L200R, Cabine Dupla. A partir da segunda prova, os Pajero TR4 R entrarão na disputa. Também neste sábado terá início a nona edição do Mitsubishi MotorSport, rali de regularidade. A competição terá, no total, seis etapas, em diversos Estados do País. As duplas competem com Mitsubishi Pajero e L200, Cabine Dupla. Já o Campeonato de Rali de Turismo será domingo, em um percurso de 230 quilômetros pelo circuito das águas.