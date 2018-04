Mitsubishi Cup: sábado em Ribeirão Preto A dupla bicampeã do Rali dos Sertões, Guilherme Spinelli e Marcelo Vivolo, com Mitsubishi, é um dos destaques da quarta etapa do Mitsubishi Cup 2004, rali de velocidade, que será disputada sábado, em Ribeirão Preto. A competição é do tipo cross country, ou seja, os pilotos e navegadores não fazem o levantamento prévio do trajeto, o que aumenta ainda mais sua dificuldade. Nada menos de 65 carros disputam a Mitsubishi Cup. Na categoria L200 RS, Spinelli e Vivolo tentam manter a liderança.