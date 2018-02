Mitsubishi Cup: Spinelli e Vívolo vencem A dupla bicampeã do Rali dos Sertões, formada pelo piloto Guilherme Spinelli e o navegador Marcelo Vívolo, venceu neste sábado, em Itu, a 5.ª etapa da Mitsubishi Cup, na sua principal categoria, a L200 RS Master. Com o resultado, Spinelli e Vívolo passaram à vice-liderança do campeonato, com 161 pontos. Os paranaenses Mauricio Neves e Edgard Fabre chegaram em segundo e se mantiveram na ponta da classificação geral, com 180 pontos. Na L 200 RS Light, Paulo Rugna Filho e a navegadora Adriana Parra Rodrigues, de São Paulo, venceram, enquanto na TR4 R, Marcos Madalosso e Luciano Novaki, de Curitiba, ficaram em primeiro. Na L 200 R, venceu Cesar Gollo e Boby Peres, também de Curitiba. A próxima etapa do Mitsubishi Cup, o maior rali de velocidade tipo cross country (sem reconhecimento prévio do circuito) do Brasil, será dia 22, em Brasília.