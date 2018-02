Mitsubishi entra na Stock Car brasileira A entrada da Mitsubishi na Stock Car brasileira é o primeiro passo para que a categoria se torne efetivamente multimarca a partir de 2006. "O plano é ter mais duas marcas??, disse o organizador da competição, Carlos Cool, hoje, durante anúncio oficial do ingresso dos japoneses na Stock. Ele revela apenas que negocia com três montadoras. A Agência Estado apurou que uma delas é a Renault. A Mitsubishi vai ingressar na Stock com o modelo Lancer Evolution, que irá rivalizar com o Astra, da General Motors. A GM reinou absoluta na categoria por 26 anos, com Opala, Ômega e Vectra antes do Astra. O acordo dos japoneses com a Stock é por dois anos, renováveis. "Vamos aproveitar esses dois anos para entender a Stock??, explicou Paulo Arantes Ferraz, presidente da Mitsubishi. A fábrica será representada por nove carros - a parte mecânica é a mesma para todos, o que muda é a carroceria. Entre os pilotos estão Ingo Hoffmann, 12 vezes campeão, e o estreante Christian Fittipaldi. O campeonato começa dia 1.º de maio, em Interlagos.