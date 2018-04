Mitsubishi lidera o Paris-Dacar A Mitsubishi está liderando a categoria carros do Rally Paris-Dacar, na classificação geral acumulada desde a largada, dia 28 de dezembro. A marca japonesa ocupa as duas primeiras colocações. Nas motos, a supremacia tem sido da austríaca KTM. Nesta quinta-feira a caravana da prova chegou à Tan Tan, no Marrocos. Até agora já foram percorridos 4.803 quilômetros e faltam 4.516 até a linha de chegada, em Dakar, capital do Senegal, dia 13 de janeiro. Hoje à noite a organização não divulgará o resultado geral acumulado. A etapa tem dois estágios, totalizando 1.500 quilômetros, e só terminará no final da tarde desta sexta-feira.