Mitsubishi MototSports tem nova categoria A décima temporada do Mitsubishi MototSports foi apresentada hoje, oficialmente, em São Paulo, com uma grande novidade, a categoria Outdoor. O evento combina competições de rali de regularidade, nas séries Sudeste e Nordeste, e velocidade, a Mitsubishi Cup, com supervisão técnica da Confederação Brasileiro de Automobilismo (CBA). Para esta disputa em especial, a Mitsubishi expôs hoje seu novo produto, o notável L200 RS, com tecnologia empregada apenas nos melhores modelos do Paris-Dacar. Na última etapa do Mitsubishi MotorSports de 2003, em Campinas, havia nada menos de 260 inscritos, o que dá bem a dimensão do interesse que o evento vem despertando. Dia 3, em Ribeirão Preto, na abertura da décima edição, não será diferente. O rali de regularidade é aberto aos usuários da marca, experientes ou não, daí as categorias Graduados e Turismo. Este ano os promotores criaram a Outdoor. "Ele permite tanto a participação de aventureiros autênticos quanto de famílias. As equipes recebem mapas e bússulas e devem passar por postos de checagem, de acordo com sua escolha, é divertido", disse hoje Eduardo Gualberto, diretor do Outdoor.