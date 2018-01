Modelos antigos agitam Interlagos A maioria dos quase 50 mil espectadores que por volta das 11 horas deste domingo viram aquele velho Karmann Guia amarelo dar duas voltinhas no circuito de Interlagos não sabia que nele estava o principal responsável pela promoção da Fórmula 1 no mundo. Bernie Ecclestone, 72 anos, bancou o navegador de Paul Fleeming, presidente da Volkswagen do Brasil, no desfile de carros antigos organizado pela International Promotion - a dona do evento no Brasil. Passaram pela pista - que poucos minutos depois foi ´inundada´ pela chuva - diversos modelos de DKW, Alfa-Romeo, Gordini, Puma, Willis, GT Malzoni, um Fusquinha e alguns protótipos. Basicamente, os carros que mais fizeram sucesso no Brasil durante os anos 60. O ex-piloto Alex Dias Ribeiro, que conduz a carro médico no GP do Brasil, voltou à pista de Interlagos com seu "Patinho Feio", um protótipo com motor 1.6 feito em Brasília nos anos 60 pelo próprio Alex e pelo carioca Nélson Piquet - campeão mundial de Fórmula 1 em 1981, 83 e 87. "Há 30 anos, quando ele era top, chegava a 200 km/h, mas hoje a idéia era só dar um passeio mesmo", disse Alex, confirmando a proposta dos organizadores de usar carros ligados à história do automobilismo no País para celebrar as três décadas de sucesso do esporte. Passearam pela pista o primeiro fórmula pilotado por Emerson Fittipaldi, campeão mundial da F-1 em 1972 e 74, e um protótipo que chegou a ser usado por José Carlos Pace, brasileiro que fez história na principal categoria do automobilismo mundial no começo dos anos 70 e morreu em um acidente de avião em 1977. Também estava na pista o Bino número 47, protótipo dos anos 60, identificado por especialistas como uma dos carros que mais venceu provas de sua categoria no Brasil. Pilotado pelo hoje sexagenário Luís Pereira Bueno, um dos maiores campeões de provas nacionais. Era para ser uma exibição com 24 carros, mas o DKW entrado na pista conduzido por Mário César Cruz deixou o piloto da Turismo N na mão. O modelo fabricado em 1967 não quis pegar de jeito nenhum. Resignado, Mário comentou: "Carro velho é isso mesmo, fazer o quê?"