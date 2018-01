Mônaco: reforma de paddock e boxes Enquanto a Fórmula 1 começa a impor restrições às tradições de Mônaco, como por exemplo a suspensão das sextas-feiras livres prevista no programa, os organizadores do evento expuseram nesta quinta-feira os desenhos da nova área de paddock e boxes, hoje praticamente inexistentes, prevista para ser construída até 2006. Ela terá dois andares e se localizará ao lado do porto.