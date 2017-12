Montadoras e bancos firmam pacto pela F-1 Os construtores receberão uma fatia maior dos lucros da Fórmula 1 e terão mais poder sobre as decisões tomadas em relação ao Mundial. Com um pacto de intenções firmado nesta sexta-feira entre as montadoras e os bancos, que detêm 75% da Slec, holding que cuida dos interesses comerciais da categoria, parece afastada a ameaça de um campeonato paralelo em 2008. Em Paris, a Federação Francesa anunciou que foram dadas garantias financeiras para a realização do GP da França, em 4 de julho, em Magny-Cours ? as equipes ainda têm de concordar com a data.