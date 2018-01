Montadoras podem criar F-1 paralela Por enquanto, tudo não passa de uma ameaça, mas pode tornar-se realidade em breve: a Associação das Montadoras Européias de Automóveis (ACEA) irá promover um campeonato de Fórmula 1 paralelo. É o que ficou definido hoje, na Itália, num encontro entre representantes da Fiat, Mercedes, BMW, Ford e Renault, empresas que investem no Mundial. A razão é simples: não houve acordo entre a ACEA e Leo Kirch, magnata das comunicações na Alemanha, para a aquisição de uma parte da holding que gerencia a Fórmula 1, Slec, em que os grupos alemães Kirch e EM.TV são proprietários de 75%. Os outros 25% pertencem a Bernie Ecclestone. Quando Leo Kirch comprou os 50% da Slec a que a EM.TV tinha a opção de adquirir, no início do ano, nada menos de 75% da holding responsável pela comercialização dos direitos de TV da Fórmula 1 passaram para as mãos de Leo Kirch e Thomas Haffa, dos dois grupos. Pela primeira vez Bernie Ecclestone deixou de ter maioria na empresa originada na que ele criou no início dos anos 70, Foca, a fim de transformar o campeonato num negócio milionário. Já na época do grupo Kirch entrar na história os responsáveis dessas montadoras ameaçaram o que foi oficializado hoje: criar uma competição paralela à do Mundial. O temor dessas empresas é que Kirch passe a comercializar a Fórmula 1 apenas com as redes de TV a cabo, o que reduziria significativamente a exposição das marcas das montadoras, em especial se for levado em conta o investimento que elas fazem nas suas equipes. Paolo Cantarelli, presidente da ACEA e da Fiat, falando em nome da entidade, solicitou a intervenção de Ecclestone já que a ACEA sequer aceitava negociar direto com Kirch. As montadoras desejam adquirir parte dos 75% que hoje estão nas mãos dos dois grupos alemães, que investiram algo próximo de US$ 3 bilhões para comprar. Houve um acordo entre todos e semana passada aconteceu a primeira rodada de negociações, com a presença de Kirch. O anúncio de hoje revela que os representantes da ACEA encontraram a intransigência esperada em Leo Kirch, daí a ameaça de reunir os donos das demais equipes e criar um campeonato próprio, que seria tudo como hoje, exceto pelo nome, que não poderia ser Fórmula 1, por pertencer à Slec dos alemães e Ecclestone. Curiosamente, quando da primeira ameaça da ACEA, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, afirmou "não ver razão para não reconhecer a nova categoria", num sinal claro de apoio da entidade à iniciativa. Ecclestone deve, agora, buscar um acordo entre todos, o que não parece fácil.