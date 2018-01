Montezemolo critica GP do Brasil O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, fez duras críticas nesta segunda-feira à organização do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O dirigente reclamou de quase tudo. Considerou um absurdo o fato de um guindaste estar ao lado da pista, colocando em risco a vida dos pilotos, e disse que o GP esteve ?muito mais perto de uma loteria do que de uma prova de Fórmula 1?. ?Foi um Grande Prêmio muito ruim, que merece uma profunda reflexão?, disse hoje, à agência italiana Ansa. ?Para nós foi muito duro ver um guindaste alí, em plena corrida, numa situação extremamente perigosa?, afirmou ele, lembrando o risco porque passou Michael Schumacher. No momento em que perdeu o controle do carro, Michael escorregou para a área de escape e passou a pouco metros de um guindaste, até bater na proteção de pneus. Na hipótese de um choque com a máquina, o pentacampeão do mundo poderia ter se machucado gravemente. ?Teremos de conversar sobre isso, com quem de direito?, avisou. Montezemolo foi mais longe em sua críticas. "Aqui não estamos promovendo um show; um circo eqüestre. Trata-se de um esporte de alto risco, de alta tecnologia e que não pode ser colocado em situações ridículas como as de ontem (6)?, acrescentou. Além do dirigente, a imprensa italiana também condenou a organização do GP. Alguns jornais defenderam até a retirada do Brasil do calendário de Fórmula 1. A prova, chamada de ?caótica? pelos jornais italianos, teve um pouco de tudo. Ficou sem largada nem bandeirada de chegada. Das 71 voltas programadas apenas 55 foram percorridas e se verificou uma espetacular série de acidentes, que culminaram com a suspensão da prova. A maioria dos acidentes aconteceu em razão das fortes chuvas, mas também porque a drenagem não funcionou em determinados pontos do circuito. "Interlagos, o futuro ameaçado", diz a manchete do Corriere dello Sport. Outros jornais deram grande destaque às declarações de Eddie Jordan, proprietário da equipe Jordan. ?Os contrates entre a fantástica infra-estrutura de Sepang e o modesto autódromo de Interlagos são evidentes?, disse Jordan.