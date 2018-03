Montezemolo e Ecclestone perto de acordo Depois de um bom tempo de acusações mútuas por meio da imprensa, Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, e Bernie Ecclestone, o promotor do Mundial, deram nesta sexta-feira sinais de que se poderá chegar a um acordo sobre uma maior participação das equipes na distribuição de verbas na Fórmula 1. ?Demos um passo adiante", resumiu o encontro Montezemolo, em Mônaco. Nesta sexta-feira não houve atividade de pista para a Fórmula 1. Sábado será disputado o treino de classificação, decisivo para o resultado da corrida, domingo. É fácil entender o que está em jogo. Montezemolo diz que até o fim do ano a entidade que representa, a Grand Prix World Championship (GPWC), grupo de montadoras que investem na Fórmula 1, tem de receber bem mais dinheiro do que hoje. ?Não faz sentido nós dividirmos 47% e o senhor Ecclestone e seus sócios, os bancos, ficarem com 53%", afirma toda hora Montezemolo. Se a situação não for mudada, a partir de 2008, quando termina o Acordo da Concórdia, conjunto de normas que regulamenta as relações entre as duas partes, a GPWC promoverá e organizará o seu próprio Mundial. O presidente da Ferrari e da GPWC não deu detalhes do que quis dizer com ?avanço", mas ao menos criou-se um clima de distensão nas relações com Ecclestone, antes bem tensas. Na corrida da Malásia, o dirigente inglês acusou Montezemolo de querer mais dinheiro da holding que comercializa os direitos da Fórmula 1, a Slec, mas ao mesmo tempo receber 18 milhões de euros pelos resultados da Ferrari na Fórmula 1 em 2002, ?num instante em que o balanço da empresa apresenta lucros significativamente menores." Ecclestone não comentou a reunião, apesar de seu assessor, Pasquale Lattunedu, ter afirmado não se tratar de uma reunião, mas de ?uma conversa solicitada pelo senhor Montezemolo", a fim de redimensionar a sua causa. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, participou também das discussões. Sem destino - Enquanto Michael Schumacher passeava com sua moto Harley Davidson série Schumacher, acompanhado de um amigo, e o líder do Mundial, Kimi Raikkonen, da McLaren, jogava golfe com Mika Hakkinen, nesta sexta-feira à tarde, Montezemolo criticava o GP de Mônaco. ?Esta é a corrida que menos gosto. Quando não dispunhamos de um carro competitivo era aqui que tínhamos esperança de algum resultado melhor, porque essa prova altera os valores da Fórmula 1." O italiano atacou duramente também o atual sistema de pontuação, em que a diferença de pontos entre o vencedor e o segundo colocado é de apenas dois pontos (10 e 8). ?A Fórmula 1 já mudou seu critério quando viu que um piloto que vencesse apenas uma etapa do campeonato poderia ser campeão", disse. ?Este é um esporte de extremos e os vencedores têm de ser melhor premiados." Para ele não há dúvida: ?Eles estavam preocupados que ganhássemos tudo de novo e o adotaram, mas com o tempo terão de voltar atrás." Fez questão de deixar bem claro: ?Nosso objetivo é fazer as corridas ficarem bem chatas de novo."