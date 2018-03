Montezemolo exalta Schumacher Em Bolonha, o presidente da Ferarri Luca di Montezemolo descreveu o pentacampeão de Fórmula 1 Michael Schumacher como ?o maior piloto de todos os tempos a guiar uma Ferrari?. ?Era difícil fazer melhor do que no ano passado, mas, pelo menos no Mundial de pilotos, já fizemos?, avaliou. O todo-poderoso da equipe italiana dedicou o título ao povo de seu país. ?Quero dedicar esta vitória ao nosso país e a todos os italianos que, como nós, trabalham com grande paixão, habilidade e determinação?. Depois da vitória no GP da França que garantiu seu quinto título, Schumacher disse não ter sentido muita pressão durante a semana pois não esperava, de fato, vencer o campeonato em Magny-Cours. Mas, durante a prova, assim que sentiu a vitória ao seu alcance, ele mudou de idéia. ?Ainda curto e me sinto fantástico por isso?, declarou. ?Quando você recebe a bandeirada e sabe que conseguiu, isto é incrível?.