Montezemolo pensa em mudanças para a Fórmula 1 em 2010

ROMA - O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, está preparando una reunião com meios de comunicação, patrocinadores e organizadores, no fim do ano, com o objetivo de fazer os ajustes necessários para que a Fórmula 1 seja mais interessante para o grande público.

"A diminuição de público nos Grandes Prêmios e o fato de as corridas serem chatas mostram a absoluta necessidade de conversarmos e pensarmos adiante", declarou, no Salão do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha.

"Não creio que o futuro da Fórmula 1 passe pelas equipes pequenas, que normalmente têm dificuldades econômicas", disse. "Acredito mais nas grandes escuderias, com capacidade de colocar um terceiro carro nas pistas", destacou.

"O efeito Schumacher diz tudo sobre o que chama a atenção do público", assinalou Montezemolo, em referência ao anunciado regresso do piloto alemão Michael Schumacher à competição após o acidente sofrido pelo brasileiro Felipe Massa. No entanto, a volta não se concretizou, devido a problemas no pescoço do sete vezes campeão do mundo.