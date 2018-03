Montoya acelera demais e perde a carta Juan Pablo Montoya acelerou demais. Não nos preparativos para a próxima etapa do Mundial, o GP da Áustria, domingo, no circuito A1-Ring, mas nas estradas francesas. E como quem dirige em velocidades elevadas demais em lugar errado costuma ser punido, ao menos nos países onde as leis de trânsito são levadas a sério, o colombiano da equipe Williams teve sua carta de motorista retida. Nos próximos dois meses sentará no banco do acompanhante. O limite de velocidade na autoestrada A8, assim como nas demais na França, é de 130 km/h. Mas no trecho compreendido entre Le Muy e Frejus, não muito distante de Nice e, portanto, de Mônaco, onde Montoya reside, um policial de moto o surpreendeu com sua BMW X5 a 204 km/h. De cara o piloto de 27 anos recebeu uma multa de mil euros (cerca de R$ 3 mil) e na sequência ouviu do policial que sua carta ficaria com ele mesmo. Mais: terá de se apresentar para a justiça francesa a fim de explicar-se. No fim de tudo, uma boa notícia: a punição não afeta em nada sua participação do Mundial de Fórmula 1. O desrespeito aos limites de velocidade fora dos autódromos parece ser uma tradição dos pilotos da Williams. Ralf Schumacher, atual companheiro do colombiano, experimentou o mesmo desgaste, mas na Áustria, onde mora, e no passado Damon Hill, campeão com a Williams em 1996, também teve a carta suspensa na Inglaterra. Schumacher - O alemão da Ferrari declarou hoje que pretende assumir a liderança do campeonato já domingo, na sexta etapa da temporada. "Espero reduzir a diferença na classificação e até dar a volta por cima na situação. Esse seria o resultado ideal", afirmou. Schumacher tem 28 pontos diante de 32 do líder do Mundial, o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. Mas se existe uma vitória, das 66 que conquistou, que Schumacher certamente não desejará lembrar-se no futuro é a do GP da Áustria na edição do ano passado. Rubens Barrichello, o parceiro de Ferrari, recebeu ordens para deixar Schumacher ultrapassá-lo para vencer a corrida. Por isso o diretor-esportivo da Ferrari, Jean Todt, disse hoje que a escuderia italiana não irá impor nenhuma "ordem de equipe" domingo.