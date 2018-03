Montoya alfineta Jenson Button Juan Pablo Montoya, da Williams, comentou nesta sexta a transferência de Jenson Button da Renault para a BAR, onde será o companheiro de Jacques Villeneuve em 2003. Montoya foi piloto de testes da Williams, em 1998, quando Villeneuve era titular da equipe. "Jenson é um piloto muito, muito fraco de cabeça", disse. "Ele será mais rápido que Villeneuve em todos os treinos antes do início da temporada, mas na primeira corrida ficará um segundo atrás dele e não compreenderá como." Ainda ontem Montoya teve de interromper seu treino da tarde para substituir o capacete. "Tive um problema com o que eu usava e a viseira não fechava direito." Como a pista é nova, uma chuva de pequenas pedras era projetada na direção do seu capacete e algumas entravam no pequeno espaço aberto, por baixo, na viseira. Visita - Quinta-feira Camila Lima, carioca, 16 anos, jantou com Juan Pablo Montoya, que lhe dedicou horas de atenção. Nesta sexta foi a vez de Felipe Massa, no motorhome da Sauber. Camila é mais uma vítima da violência brasileira. Em setembro de 1998 foi atingida por uma bala perdida e ficou paralítica. Seu sonho era conhecer os dois pilotos. Ela passa por um trabalho profundo de fisioterapia numa clínica em Heidelberg, uma das melhores do mundo, cidade próxima ao circuito. "Minha evolução tem sido bem grande", disse, muito feliz.