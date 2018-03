Montoya bate forte e corre risco A segunda sessão de treinos livres para o GP da Espanha, nesta sexta-feira, em Barcelona, foi marcado por um grave acidente envolvendo o piloto colombiano Juan Pablo Montoya (McLaren). Montoya - que voltava às competições depois de sua ausência nos dois últimos GPs por conta de uma contusão no ombro quando jogava tênis - perdeu o controle do carro numa curva, saiu da pista e bateu forte contra uma barreira de pneus. A McLaren ficou destruída, mas o piloto saiu do carro sem ajuda e, aparentemente, não sofreu nenhuma lesão. A participação de Montoya na prova de domingo, no entanto, ainda não está confirmada.