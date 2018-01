Montoya bate forte em Monza O piloto colombiano Juan Pablo Montoya sofreu um acidente durante os testes que a Williams-BMW, realiza no autódromo de Monza. Provavelmente por conta da perda de pressão nos pneus, o carro do colombiano perdeu a aderência e em conseqüência saiu da pista, batendo forte contra o guard-rail. O piloto não sofreu nenhum ferimento e voltou para os boxes a pé. Em sua melhor passagem, o colombiano registrou o tempo de 1:25.825. Além de Montoya, Felipe Massa (Sauber) també, sofreu um acidente, sem gravidade. O melhor tempo do dia foi de Rubens Barrichello (Ferrari). O brasileiro cravou 1:230.630. Os testes fazem parte da preparação para o GP da Itália, marcado para o dia 15 de setembro.