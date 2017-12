Montoya bate recorde em Valencia O piloto colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) quebrou nesta quarta-feira o recorde do circuito Ricardo Tormo, em Valencia, na Espanha. O colombiano deu 85 voltas e em sua melhor passagem marcou 1min09s103. A marca anterior era do brasileiro Antonio Pizzonia, piloto de testes da Williams. No dia 29 de janeiro deste ano, Pizzonia marcou 1min09s161. Veja os tempos desta quarta em Valencia: Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:09.103 (85 voltas) Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:09.467 (98) Christian Klien (AUT/Jaguar) 1:09.514 (110) Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:09.893 (67) Mark Webber (AUS/Jaguar) 1:10.894 (129) Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) 1:10.219 (101) Ricardo Zonta (BRA/Toyota) 1:10.250 (126) Anthony Davidson (ING/BAR-Honda) 1:10.299 (81) Marc Gené (ESP-Williams-BMW) 1:10.301 (92) David Coulthard (ING/McLaren-Mercedes) 1:10.412 (74) Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1:10.532 (45)