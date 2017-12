Montoya bate Schumacher em premiação O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, bateu Michael Schumacher, da Ferrari, na premiação de melhor piloto do ano da revista britânica Autosport - conforme foi revelado nesta segunda-feira -, apesar do sexto título conquistado pelo alemão na Fórmula 1 este ano. Montoya, terceiro colocado na classificação geral do campeonato, chegou a duas vitórias. Foi a primeira vez desde 1994 (quando Schumacher alcançou seu primeiro título na categoria, pela Benetton) que o prêmio de melhor piloto do ano não vai para o campeão da temporada. Naquela ano, o britânico Damon Hill, da Williams, ganhou do campeão Schumacher depois da morte de Ayrton Senna. O alemão da Ferrari vinha ganhando há três anos e perdeu justamente agora, quando passou o recorde de títulos do argentino Juan Manuel Fangio. Montoya, que em 2005 correrá pela McLaren, disse, a respeito desta temporada da Williams: ?A equipe fez um grande trabalho este ano. Nós apenas começamos a marcar pontos muito tarde. Começamos realmente em Mônaco. Antes, não estávamos em lugar nenhum. As chances para 2004 são muito boas. A equipe sabe o que fez de errado este ano e como ser forte agora já desde a primeira corrida.? Gil de Ferran foi feito membro honorário do British Racing Drivers? Club e Nelsinho Piquet foi eleito o piloto nacional do ano depois de seis vitórias em sua primeira temporada na F-3 britânica.