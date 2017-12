Montoya brilha na estréia na McLaren Em seu primeiro treino na McLaren, o colombiano Juan Pablo Montoya foi o mais rápido na sessão desta quarta-feira do período de testes que as equipes de Fórmula 1 estão fazendo no circuito da Catalunha, na Espanha. O seu antigo companheiro na Williams, o alemão Ralf Schumacher, ficou em segundo lugar, agora pilotando a Toyota. Três brasileiros estiveram na pista nesta quarta-feira. O único que já tem emprego garantido na temporada 2005 da Fórmula 1 é Felipe Massa, que levou a Sauber ao terceiro lugar no treino. Antonio Pizzonia, que ainda briga para ficar com a vaga aberta na Williams, foi o 11º colocado. E Enrique Bernoldi, piloto de testes da BAR, terminou na 15ª posição. Confira os tempos do treino desta quarta-feira: 1º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m14s202 (59 voltas) 2º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m14s618 (67) 3º Felipe Massa (Sauber) - 1m14s943 (72) 4º Christian Klien (Red Bull) - 1m15s148 (100) 5º Mark Webber (Williams) - 1m15s369 (51) 6º Marc Gené (Ferrari) - 1m15s613 (70) 7º Luca Badoer (Ferrari) - 1m15s649 (102) 8º Jarno Trulli (Toyota) - 1m15s745 (50) 9º Vitantonio Liuzzi (Red Bull) - 1m15s933 (60) 10º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m16s108 (29) 11º Antonio Pizzonia (Williams) - 1m16s242 (16) 12º Alex Wurz (McLaren) - 1m16s361 (83) 13º Jenson Button (BAR) - 1m16s846 (61) 14º Franck Montagny (Renault) - 1m17s228 (69) 15º Enrique Bernoldi (BAR) 1m19s977 (33)