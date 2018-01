Montoya comemora e Schumacher vê evolução Mesmo com os pneus novos da Michelin, a Williams foi mais rápida do que a Ferrari em Monza e o colombiano Juan Pablo Montoya ficou em primeiro lugar nos treinos desta sexta-feira para o GP da Itália da F1. Mas o alemão Michael Schumacher, ainda o líder do campeonato, acredita que já dá para disputar de igual para igual, a partir deste sábado, quando sairá a definição do grid da prova. Montoya fez 1m20s656 no treino. Depois dele, vieram Rubinho (1m20s784) e Schumacher (1m21s268). "Estamos mais próximos, não há dúvida", afirmou o alemão da Ferrari, que tem visto a supremacia da Williams, e também da McLaren, nas últimas etapas do Mundial. Apesar disso, não foi o resultado que a Ferrari esperava. Nos testes da semana passada, também em Monza, Schumacher fez a melhor marca (1m20s730) e Rubinho ficou com o segundo tempo (1m20s850). Mas nesta sexta-feira, apenas uma semana depois, a dupla não conseguiu impor-se de novo. Montoya, que havia sido terceiro nos testes (1m21s054), superou os dois quando foi para valer. Tudo bem que não foi da forma impressionante como vinha sendo até então. Mas, apesar da significativa mudança nos pneus Michelin promovida depois de um protesto da Ferrari - que usa Bridgestone -, a verdade é que a ameaça de Montoya assumir a liderança do campeonato, no domingo, é real. Com 71 pontos no campeonato, Montoya está apenas 1 ponto atrás do alemão da Ferrari. Mas parece que vai ser difícil segurar o colombiano nessa reta final de temporada. "Fiquei na frente dele (Schumacher), isso é o mais importante, meu principal adversário na luta pelo título", afirmou o piloto da Williams.