Montoya confirma lesão em jogo de tênis O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, que volta à McLaren neste final de semana para a disputa do GP da Espanha, confirmou nesta quinta-feira em Barcelona que sofreu uma lesão no ombro esquerdo durante uma partida de tênis. Ele aproveitou para elogiar o desempenho de Pedro de la Rosa e Alexander Wurs, seus substitutos e respectivamente quinto e quarto colocados nos GP de Bahrein e San Marino. Montoya disse que fez testes na Inglaterra no simulador da fábrica da equipe. Mas na sexta-feira ele será submetido a um exame pelo médico da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).