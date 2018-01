Montoya: cumprimentos do presidente A vitória de Juan Pablo Montoya no GP de Monza, neste domingo, provocou uma onda de euforia na Colômbia. Logo depois de terminado o Grande Prêmio, o presidente do país, Andres Pastrana, enviou uma mensagem de felicitações ao piloto, que hoje se transformou no primeiro colombiano a vencer uma prova de Fórmula 1. "Estamos muito felizes com essa vitória, Juan Pablo. Todo o país se une para lhe dar as maiores felicitações, porque sabemos que era isso o que você esperava?, disse o presidente. No final, a mensagem assume um tom de agradecimento. ?Em meio às muitas notícias ruins que temos tido nos últimos tempos, Juan Pablo nos traz essa alegria?, complementa a nota. Muitos torcedores foram às ruas de Bogotá para comemorar a vitória de Montoya, apesar da pouca divulgação que a competição tem no país. Os colombianos acompanharam a corrida pelo rádio, já que a Fórmula Um não é transmitida pela TV para a Colômbia.