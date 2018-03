Montoya diz não temer Schumacher O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, está tentando se firmar no circo da Fórmula 1 como o inimigo número do alemão Michael Schumacher. Nesta segunda-feira, um dia depois do choque entre os dois no GP da Áustria, que por pouco não tira o alemão da prova, Montoya fez um alerta. ?Se ele acha que tem algum direito adquirido por graça divina para passar por onde quiser, então eu tenho uma notícia para ele: não se esqueça; eu não sou de me deixar intimidar porque não sou frágil psicologicamente como os outros?, afirmou ele. Montoya refere-se ao momento da prova em que, na 15ª volta, Schumacher tentou uma ultrapassagem arriscada e o colombiano fechou, levando os dois carros para fora da pista. Schumacher - que estava em segundo - caiu para a sexta posição e Montoya, o líder, caiu para o sétimo. O alemão ainda se recuperou e chegou em segundo, mas Montoya teve de abandonar a corrida mais tarde com problemas no carro. ?Tive a sensação de que sua única preocupação era impedir que eu o ultrapasse", afirmou Schumacher, logo depois da prova. "Ele sabia que mais cedo ou mais tarde o deixaria para trás, estava bem mais rápido," acrescentou o alemão. A resposta veio hoje.