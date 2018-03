Montoya é o mais rápido em Melbourne O colombiano Juan Pablo Montoya foi o mais rápido no primeiro treino oficial para o GP da Austrália de Fórmula 1, primeira etapa da temporada 2004. O piloto da Williams marcou o tempo de 1min25s226, superando Michael Schumacher, da Ferrari, que completou a melhor volta em 1min25s301. Os brasileiros não foram bem. Rubens Barrichelo colocou sua Ferrari na oitava posição, enquanto Felipe Massa ficou em 12º lugar com a Sauber. Cristiano da Matta foi o pior: 17ª posição. O segundo treino oficial, que definirá o grid de largada, começa em instantes. Montoya, que teve o melhor tempo no primeiro treino, será o último a entrar na pista. Confira os tempos do primeiro treino: 1) Juan Pablo Montoya - Williams - 1min25s226 2) Michael Schumacher - Ferrari - 1min25s301 3) Ralf Schumacher - Williams - 1min25s445 4) Kimi Raikkonen - McLaren - 1min25s592 5) David Coulthard - McLaren - 1min25s652 6) Jenson Button - BAR - 1min25s898 7) Fernando Alonso - Renault - 1min25s928 8) Rubens Barrichello - Ferrari - 1min25s992 9) Mark Webber - Jaguar - 1min26s232 10) Giancarlo Fisichella - Sauber - 1min26s286 11) Takuma Sato - BAR - 1min26s737 12) Felipe Massa - Sauber - 1min26s833 13) Olivier Panis - Toyota - 1min27s253 14) Christian Klien - Jaguar - 1min27s258 15) Jarno Trulli - Renault - 1min27s357 16) Nick Heidfeld - Jordan - 1min27s469 17) Cristiano da Matta - Toyota - 1min28s274 18) Giorgio Pantano - Jordan - 1min29s156 19) Gianmaria Bruni - Minardi - 1min30s912 20) Zsolt Baumgartner - Minardi - 1min32s606