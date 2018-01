Montoya é o mais rápido em Valencia O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, foi o mais rápido no treino deste domingo em Valencia, na Espanha. Ele foi seguido por seu companheiro de equipe, o alemão Ralf Schumacher, no último dia da semana de testes que algumas equipes da Fórmula 1 fizeram no circuito Ricardo Tormo, como preparação para a primeira prova da temporada, dia 3 de março, na Austrália. Além dos dois pilotos da Williams, participaram do treino deste domingo quatro carros da BAR, com o francês Olivier Panis, o canadense Jacques Villeneuve, o inglês Antony Davidson e o japonês Ryo Fukuda. Confira os tempos deste domingo: 1º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m12s43 2º Ralf Schumacher (Williams) - 1m12s80 3º Olivier Panis (BAR) - 1m12s95 4º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m12s95 5º Antony Davidson (BAR) - 1m14s18 6º Ryo Fukuda (BAR) - 1m14s18