Montoya é o mais rápido na Espanha O colombiano Juan Pablo Montoya, agora na McLaren, foi o mais rápido no treino desta terça-feira, o primeiro dia da sessão de testes das equipes de Fórmula 1 em Jerez de la Frontera, na Espanha. Ele deu 73 voltas com o novo carro da equipe e, na melhor delas, fez 1m16s545. Nesta terça-feira, apenas Ferrari, McLaren e Toyota participaram do treino em Jerez. Mas amanhã (08) BAR, Williams, Renault e Red Bull começam a participar dos testes, que vão até domingo. Confira os tempos do dia: 1º Juan Pablo Montoya (Mclaren) - 1m16s545 (73 voltas) 2º Jarno Trulli (Toyota) - 1m17s190 (95) 3º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m17s274 (89) 4º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m17s420 (86) 5º Luca Badoer (Ferrari) - 1m18s762 (100) 6º Marc Gené (Ferrari) - 1m19s226 (120)