Montoya é o mais rápido na Espanha Nos treinos desta quarta-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha, o colombiano Juan Pablo Montoya, com a McLaren MP4/20, foi o mais veloz, ao fazer 1m16s803 (102 voltas). Em segundo lugar ficou o alemão Nick Heidfeld, com a Williams FW27 - tempo de 1m17s379 (125). E depois veio o brasileiro Felipe Massa, com a Sauber C24, que fez 1m17s395 (99). Todos estavam com os modelos para a temporada 2005 da Fórmula 1. Já o brasileiro Rubens Barrichello trabalhou com a Ferrari F2004M, a ser usada apenas nas quatro primeiras etapas do campeonato, e ficou com o quarto tempo do dia, 1m17s447 (70). Nesta quinta-feira, Michael Schumacher começa a treinar em Jerez.