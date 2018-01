Montoya é o mais rápido nos testes da F1 O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos da Fórmula 1 em 2004. Ele marcou 1m16s847 em sua volta mais rápida, nesta quarta-feira, no circuito de Jerez de La Frontera, na Espanha. Montoya percorreu 46 voltas com o novo modelo FW26, desenvolvido para a temporada 2004, ficou a seis décimos do recorde extra-oficial da pista, estabelecido por Pedro de la Rosa, da McLaren, com 1m16s210, e melhorou em quatro décimos sua melhor marca no local, alcançada em dezembro. O Williams-BMW FW26 para a temporada 2004, apresentado na última segunda-feira em Valência, na Espanha, conta com um motor mais potente e um novo desenho aerodinâmico frontal. Além da Williams, Renault, Toyota e Ferrari foram as equipes que participaram dos treinos desta quarta-feira, mas McLaren e BAR também farão parte da sessão de testes ainda esta semana. A Williams trabalhou com Montoya e o seu piloto de testes oficial, o espanhol Marc Gene. A Renault teve o italiano Jarno Trulli e o segundo piloto Franck Montagny, da França. Na Toyota, foram para a pista o francês Olivier Panis e brasileiro Ricardo Zonta, que é piloto de testes da escuderia. E a Ferrari treinou com o italiano Luca Badoer e o brasileiro Felipe Massa, que será piloto oficial da Sauber e que ainda exerce a função de testar os carros da Ferrari. Confira os tempos desta quarta-feira: 1º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m16s847 (46 voltas) 2º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m17s984 (72) 3º Jarno Trulli (Renault) - 1m18s092 (99) 4º Marc Gene (Williams) - 1m18s099 (41) 5º Franck Montagny (Renault) - 1m18s424 (90) 6º Felipe Massa (Ferrari) - 1m19s002 (60) 7º Luca Badoer (Ferrari) - 1m19s207 (60) 8º Olivier Panis (Toyota) - 1m19s377 (47)