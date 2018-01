Montoya é o mais veloz nos treinos O piloto colombiano Juan Pablo Montoya, da Williams, registrou nesta segunda-feira o melhor tempo da primeira jornada de treinos coletivos da temporada 2003 de Fórmula 1, em Barcelona. Ele estabeleceu a marca de 1:17.790 seguido de seu companheiro de escuderia, o espanhol Marc Gené (testes), com 1:18.394. Os dois pilotos oficiais da Sauber Petronas, o alemão Heinz-Harald Frentzen (1:18.725) e o britânico Nick Heidfeld (1:18.901), fizeram o terceiro e o quarto melhor tempo do dia, respectivamente. Com problemas no carro, Ralf Schumacher correu apenas cinco voltas e ficou com o tempo de 1:19.658, na quinta colocação. Nesta terça-feira entram na pista mais três escuderias: McLaren, BAR e Toyota, enquanto na quarta-feira, Renault e Jaguar engrossam a lista.