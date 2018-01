Montoya é o melhor no primeiro treino O colombiano Juan Pablo Montoya fez o melhor tempo no primeiro treino livre para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Indianápolis. Com a McLaren, ele marcou 1m12s027 em sua volta mais rápida, superando o brasileiro Ricardo Zonta, piloto de testes da Toyota, que foi o segundo colocado com 1m12s085. Líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso colocou sua Renault em terceiro lugar no treino. Já o finlandês Kimi Raikkonen, que ganhou a última etapa, no Canadá, nem levou sua McLaren para a pista na primeira sessão desta sexta-feira. Os dois pilotos da Ferrari ficaram no bloco intermediário. O alemão Michael Schumacher conseguiu o 10º tempo, enquanto o brasileiro Rubens Barrichello foi o 11º colocado. Já o outro brasileiro da Fórmula 1, Felipe Massa, conseguiu apenas o 17º lugar com a Sauber. Ainda nesta sexta-feira acontece outro treino livre em Indianápolis. No sábado haverá a definição do grid. E, no domingo, a partir das 15 horas (horário de Brasília), será dada a largada para o GP dos Estados Unidos, 9ª etapa da temporada de Fórmula 1. Confira os tempos do primeiro treino livre em Indianápolis: 1º Juan Pablo Montoya (McLaren) - 1m12s027 2º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m12s085 3º Fernando Alonso (Renault) - 1m12s666 4º Nick Heidfeld (Williams) - 1m12s804 5º Jenson Button (BAR) - 1m12s865 6º Pedro de la Rosa (McLaren) - 1m12s913 7º Takuma Sato (BAR) - 1m13s013 8º Giancarlo Fisichella (Renault) - 1m13s024 9º Mark Webber (Williams) - 1m13s082 10º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m13s242 11º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m13s245 12º Ralf Schumacher (Toyota) - 1m13s461 13º Jarno Trulli (Toyota) - 1m13s683 14º David Coulthard (Red Bull) - 1m13s740 15º Scott Speed (Red Bull) - 1m13s846 16º Christian Klien (Red Bull) - 1m14s444 17º Felipe Massa (Sauber) - 1m14s637 18º Jacques Villeneuve (Sauber) - 1m14s696 19º Narain Karthikeyan (Jordan) - 1m14s803 20º Tiago Monteiro (Jordan) - 1m14s978 21º Robert Doornbos (Jordan) - 1m15s791 22º Patrick Friesacher (Minardi) - 1m16s343 23º Christijan Albers (Minardi) - 1m16s357 24º Kimi Raikkonen (McLaren) - sem tempo