Montoya é o melhor piloto latino do ano O colombiano Juan Pablo Montoya, que fez sua quarta temporada na Fórmula 1 pela McLaren, foi eleito nesta sexta-feira o Piloto Latino-Americano do Ano, pela Associação de Cronistas do Esporte a Motor Latino-Americano. Tony Kanaan, vice-campeão da IRL, ficou em segundo. O brasileiro Lucas Di Grassi foi apontado como a principal revelação entre os menores de 21 anos.