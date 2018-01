Montoya é pole e Rubinho larga em 2º Com o tempo de 1:22.216, o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) foi o mais rápido nos treinos oficiais deste sábado e vai largar na pole-position do GP da Itália, que será disputado neste domingo no circuito de Monza - a antepenúltima etapa do Mundial de F-1. O brasileiro Rubens Barrichello surpreendeu ao marcar 1:22.528 e será o segundo no grid de largada. Michael Schumacher será o terceiro e Ralf Schumacher o quarto. Esta é a primeira vez na temporada que Rubinho larga na frente de Michael. O brasileiro Enrique Bernoldi vai largar apenas na 18ª posição. No finalzinho, o treino foi interrompido depois de uma batida forte do finlandês Mika Hakkinen contra o muro. Com o acidente, terminou o treino com um tempo ruim e vai largar apenas na sétima posição. Nesta sexta-feira, o finlandês anunciou que não vai correr na temporada 2002. Quer se dedicar à família. O GP de Monza terá 53 voltas e tem início previsto para às 9 horas deste domingo, com transmissão pela Rede Globo. Veja o grid de largada. 1 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:22.216 2- Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:22.528 3- Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:22.658 4 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:22.841 5 - Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:23.126 6 - David Coulthard (ESC) McLaren 1:23.148 7 - Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:23.394 8 - Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:23.417 9 - Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:23.595 10 - Pedro de la Rosa (ESP ) Jaguar 1:23.693 11 - Jenson Button (ING) Benetton 1:23.892 12 - Heinz Harald Frentzen (ALE) Prost 1:23.943 13 - Eddie Irvine (ING) Jaguar 1:24.031 14 - Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:24.090 15 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:24.164 16 - Jean Alesi (FRA) Jordan 1:24.198 17 - Olivier Panis (FRA) BAR 1:24.677 18 - Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:25.444 19 - Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:25.511 20 - Tomas Enge (CHE) Prost 1:26.039 21 - Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:26.218 22 - Alex Yoong (MAL) Minardi 1:27.463