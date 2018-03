Montoya é pole; Rubinho larga em 2º Na sessão de classificação mais disputada da temporada até agora, Juan Pablo Montoya, com a nova Williams, conquistou neste sábado, de forma surpreendente, sua quarta pole position consecutiva. "Se eu marcar pontos domingo, na corrida, já estarei contente", disse o colombiano. A ambição modesta no GP da Grã-Bretanha, décima etapa do Mundial, tem um motivo: Montoya não terminou nenhuma das três últimas, apesar de largar na pole. Mais uma vez Rubens Barrichello foi melhor que Michael Schumacher, ambos da Ferrari. Ele larga em segundo e o alemão em terceiro. Primeira surpresa neste sábado no circuito de Silverstone, na Inglaterra: não choveu. Depois, a maior delas, a pole de Montoya, nos segundos finais do treino. "Honestamente não sei de onde vem esse resultado", afirmou o piloto da Williams. "Fizemos algumas mudanças no carro durante a classificação e que acabaram dando certo." Ele foi o único a registrar um tempo abaixo de 1min19s (1min18s998) no treino. "Esperava um lugar na segunda fila, não a pole", comentou Montoya. Para provar que há muito do seu talento no resultado, seu companheiro de equipe, Ralf Schumacher, obteve o quarto tempo, 1min19s329, nada menos de 331 milésimos mais lento. Apesar do excelente desempenho, Montoya mostrava-se preocupado com as 60 voltas do GP da Grã-Bretanha, neste domingo. Em Mônaco e no Canadá ele teve quebra do motor BMW enquanto em Nurburgring, há duas semanas, envolveu-se num acidente com David Coulthard, da McLaren. Em todas essas provas ele largou na pole também. "O maior problema é que choveu, na sexta-feira, e não temos referência do desgaste dos pneus em condição de corrida", explicou. Na realidade, ninguém sabe ao certo como os pneus irão se comportar na disputa se neste domingo não chover. Ira - Sexta-feira, dia em que as equipes, em geral, trabalham com o tanque cheio e verificam a reação do carro com diferentes tipos de pneus, não foi possível o experimento por causa da chuva intensa. Como sempre acontece quando não é o primeiro, Michael Schumacher tinha cara de quem não gostou de ser apenas o terceiro no grid. "Troquei o aerofólio traseiro, depois o dianteiro, mas em nenhum momento tive um carro muito equilibrado", explicou, para justificar o terceiro tempo, 1min19s042, a 44 milésimos de segundo de Montoya e a 10 milésimos de Barrichello. Sobre a corrida, comentou: "Não sabemos ao certo como será a relação de forças porque não treinamos ainda na condição em que iremos correr neste domingo", disse Schumacher. "Largando da segunda fila, temos de estabelecer uma boa estratégia de prova." A tradição de não obter grandes conquistas em Silverstone continua perseguindo Schumacher, ao menos neste sábado. Para o diretor-técnico da Ferrari, Ross Brawn, é provável que outra tradição também se confirme neste domingo: "O resultado do sábado tem sido bem diferente daquele do domingo", falou referindo-se aos abandonos seguidos de Montoya. "Fizemos uma escolha de pneus que pode ser vantajosa durante a corrida." Pneus - É bem possível que a Ferrari tenha optado pelos pneus Bridgestone duros. A Williams e a McLaren competem com Michelin. O primeiro adversário da Williams e da Ferrari foi Kimi Raikkonen, da McLaren, quinto colocado, com 1min20s133, a 1 segundo e 135 milésimos de Montoya. Felipe Massa, brasileiro da Sauber, larga em 11º e Enrique Bernoldi, cuja equipe, Arrows, quitou o débito com a Cosworth, fornecedora de motor, foi 18º neste sábado. A rede Globo transmite o GP da Grã-Bretanha, neste domingo, a partir das 9 horas. Confira o grid de largada do GP da Grã-Bretanha: 1) Juan Pablo Montoya - Williams-BMW - 1:18.998 2) Rubens Barrichello - Ferrari - 1:19.032 3) Michael Schumacher - Ferrari - 1:19.042 4) Ralf Schumacher - Williams-BMW - 1:19.329 5) Kimi Raikkonen - McLaren-Mercedes - 1:20.133 6) David Coulthard - McLaren-Mercedes - 1:20"315 7) Jarno Trulli - Renault - 1:20.516 8) Mika Salo - Toyota - 1:20.995 9) Jacques Villeneuve - BAR-Honda 1:21.130 10) Nick Heidfeld - Sauber-Petronas - 1:21.187 11) Felipe Massa - Sauber-Petronas - 1:21.191 12) Jenson Button - Renault - 1:21.247 13) Olivier Panis - BAR-Honda 1:21.274 14 Takuma Sato - Jordan-Honda 1:21.337 15) Allan Mcnish - Toyota - 1:21.382 16) Heinz-Harald Frentzen - Arrows-Cosworth - 1:21.416 17) Giancarlo Fisichella - Jordan-Honda - 1:21.636 18) Enrique Bernoldi - Arrows-Cosworth - 1:21.780 19) Eddie Irvine - Jaguar-Cosworth - 1:21.851 20) Mark Webber - Minardi-Asiatech - 1:22.281 21) Pedro de la Rosa - Jaguar-Cosworth 1:23.422 22) Alex Yoong Minardi Asiatech - 1:24.785