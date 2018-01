Montoya e Ralf acumulam frustração A Williams chegou ao Brasil confiante em lutar pela vitória em Interlagos, mas teve de amargar seu pior desempenho nesta temporada. Pela primeira vez no ano não marcou pontos no campeonato e, neste domingo, só se mostrou competitiva na parte inicial da corrida, com pista molhada, auxiliada pelos pneus Michelin, naquelas condições se mostrou mais eficiente que os Bridgestone. No final, porém, a frustração. Juan Pablo Montoya foi um dos seis pilotos que se acidentaram na Curva do Sol e Ralf Schumacher chegou apenas em nono lugar. Montoya fazia boa corrida, chegou a ficar em segundo lugar por três voltas e, depois de seu pit stop (volta 19), voltou à pista em sexto lugar. Tentava ganhar posições, mas, na volta 24, quando era quinto, acabou batendo. "Saí da corrida por causa do aquaplaning. Meu carro estava bom, principalmente no início, quando havia mais água na pista. Fiz várias ultrapassagens, mas aí aconteceu o problema, que também afetou outros pilotos??, disse o colombiano, que tem oito pontos no campeonato, de seu segundo lugar na Austrália. A saída de Montoya da corrida, evidentemente, frustrou os colombianos. Reunidos em uma arquibancada em frente ao boxe da Williams, praticamente todos mostraram desolação. Duas voltas depois, eles tiveram um momento de alegria, quando Michael Schumacher rodou no mesmo local. Então, os colombianos fizeram grande festa. Ralf Schumacher lamentou os acidentes seguidos com Mark Webber e Fernando Alonso, que acabaram por antecipar o fim da corrida. "A bandeira vermelha não foi boa para mim. Se não fosse o acidente, acho que daria para chegar ao pódio, pois vários carros ainda iriam parar para reabastecer. Meu carro estava razoável para as condições da pista. Mas o mais importante para mim é que o Alonso não se machucou seriamente??, considerou o alemão. Na BAR, Jacques Villeneuve se definiu como "feliz?? pelo sexto lugar que lhe deu os três primeiros pontos no campeonato. "A corrida foi muito difícil, perigosa. E, nessas condições, fazer pontos me deixa satisfeito." O alemão Heinz-Harald Frentzen, da Sauber, creditou à equipe o quinto posto obtido neste domingo (ele foi sexto na Austrália e tem sete no campeonato). "A estratégia de largar dos boxes (ele era 14º no grid) funcionou perfeitamente. A pista tinha pontos de aquaplanagem e, num deles, rodei. Mas o quinto lugar me deixou bem contente."