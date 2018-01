Montoya faz a pole no GP da Bélgica O colombiano Juan Pablo Montoya, da McLaren, conquistou, neste sábado, a pole para a disputa do GP da Bélgica de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, a partir das 9h (horário de Brasília, com TV Globo). Com o tempo de 1min46s391, Montoya terá ao seu lado o finlandês Kimi Raikkonen, seu companheiro de equipe, que fez a marca de 1min46s440. Na segunda fila, estarão o italiano Jarno Trulli, da Toyota, com o tempo de 1min46s596, e o espanhol Fernando Alonso, da Renault, que cravou 1min46s760. Alonso e Raikkonen disputam o título da temporada e o piloto da escuderia francesa pode ser campeão já neste domingo. A terceira fila do grid de largada será composta pelos irmãos Schumacher. Ralf, da Toyota, fez 1min47s401 e largará na frente de Michael, da Ferrari, que marcou 1min47s476. O brasileiro Felipe Massa, da Sauber, conseguiu a sétima colocação. Rubens Barrichello, da Ferrari, largará em 12º e Antônio Pizzonia, com uma Williams, ficou apenas na 15ª colocação no treino classificatório. O italiano Giancarlo Fisichella, da Renault, teve o terceiro melhor tempo para o grid, com 1min46s497, mas terá de largar na 13ª posição, já que foi penalizado com 10 lugares por ter trocado o motor na sexta-feira. Confira como ficou o grid de largada: 1.º - Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1min46s391 2.º - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1min46s440 3.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota) - 1min46s596 4.º - Fernando Alonso (ESP/Renault) - 1min46s760 5.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota) - 1min47s401 6.º - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) - 1min47s476 7.º - Felipe Massa (BRA/Sauber) - 1min47s867 8.º - Jenson Button (GRB/BAR) - 1min47s978 9.º - Mark Webber (AUS/Williams) - 1min48s071 10.º - Takuma Sato (JAP/BAR) - 1min48s353 11.º - David Coulthard (GRB/Red Bull) - 1min48s508 12.º - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) - 1min48s550 13.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault) - 1min46s497* 14.º - Jacques Villeneuve (CAN/Sauber) - 1min48s889 15.º - Antônio Pizzonia (BRA/Williams) - 1min48s898 16.º - Christian Klien (AUT/Red Bull) - 1min48s994 17.º - Robert Doornbos (HOL/Minardi) - 1min49s779 18.º - Christijan Albers (HOL/Minardi) - 1min49s842 19.º - Tiago Monteiro (POR/Jordan) - 1min51s498 20.º - Narain Karthikeyan (IND/Jordan) - 1min51s675 * foi punido com a perda de dez posições por ter trocado o motor